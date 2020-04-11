شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشريم» عن الفيروس: الخطب جلل والتساهل خلل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناشد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم، الجميع، بالأخذ بالأسباب واتباع سبل الوقاية من الفيروس، بالتباعد الاجتماعي ولزوم المنزل، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وأخذ هذه الجائحة على محمل الجد.

وأكد الشيخ سعود الشريم، في تسجيل صوتي نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " الخطب جلل والتساهل تجاهه خلل "، لافتًا إلى أن التهاون سبب من أسباب وقوع الضحايا، ويؤخر انفراج هذه الأزمة.

وأوضح " الشريم " أن البقاء في المنزل له إيجابيات عديدة؛ إذ يجمع الفرد بأسرته وذويه، وهو بمثابة استراحة محارب، يلمّ بها شعثه ويستجمع قواه وحواسه، وليحتسبها خلوةً مع ربه، ثم مع نفسه وأهله، كما أن من أقدار الله المؤلمة التي يبتلي بها عباده، واصفًا الجائحة بـ "الأسد الصائل " .