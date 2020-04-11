السعودية تعلن عن تخفيضات في أسعار البنزين

أعلنت شركة أرامكو، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل نيسان الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن تطبيق أسعار البنزين المُحدّثة سيكون بداية من يوم السبت، مشيرة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، جاءت أسعار أبريل على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر

بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر

ديزل 0.47 ريال لكل لتر

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الكيروسين 0.64 لكل لتر

غاز البترول المسال: 0.75 لكل لتر

وسجلت الأسعار الجديدة انخفاضًا جديدًا، ففي مارس أذار كان سعر بنزين 91 يوازي 1.55 ريال للتر. ومثله تراجع سعر بنزين 95 الذي كان في الشهر الماضي 2.05 ريال للتر.

وقالت شركة أرامكو إن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وتشهد أسعار النفط في العالم تراجعا كبيرا بفعل انخفاض الطلب وتبعات تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أثر على الكثير من اقتصادات العالم.