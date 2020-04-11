شاهد أول ظهور لأمير الرياض فيصل بن عبد العزيز بعد حديث عن إصابته بفيروس كورونا

نشر الأمير السعودي فهد بن مصعب آل سعود صورة لأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز بعد أيام من حديث الصحافة الامريكية عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو و12 أميرا سعوديا آخرين.

وكتب الأمير السعودي على تويتر ردا على تغريده لقناة الجزيرة : "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض".

فيما رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على تقرير "نيويورك تايمز". وقال في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض. فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج".

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وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت في تقرير لها، في وقت سابق، أن عددا من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 3 وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة، فيما سجلت 364 إصابة جديدة، لتصل المحصلة إلى 3651، بينها 685 متعافيًا.