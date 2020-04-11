شاهد: تفاصيل القبض على ديلر وشوق محمد أحد مشاهير السوشيال ميديا في الخليج

أعلنت وسائل إعلام في الإمارات اليوم السبت 11 أبريل 2020، اعتقال الفنان بـ دايلر، مشهور السوشيال ميديا عبد العزيز ربيع الدليجان، حيث اعتقت دايلر وهو في شقته وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، ويشار إلى أن دايلر هو فنان سعودي ولد عام 2001 وقد أطلق عندما كان في سن الثامنة من عمره أغنية حملت اسم "صومالي" ونالت شهرة كبيرة في السعودية، وقد بثها على قناة تدعى "داير Tv".

وتناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك علاقة تربط بين داير وميساء مغربي، حيث أن داير اعترف أن هناك ممثلة مغربية شهيرة كانت تزوره في شقته وتشرب معه الخمور والحشيش، لكن هذه التوقعات لم تثبتها معلومات رسمية بعد، حيث بدأت علاقة ميساء مغربي بدايلر عندما تبنته للعمل معها في احد الأفلام، وقد ظهرت ميساء مغربي مع دايلر وأكدت راضاها عن أدائه.

ألقت السلطات الاماراتية القبض على مشهورة انستغرام شوق محمد بعد أن اصطحبها اليوتيوبر الشهير باسم دايلر إلى شقته وسط مدينة دبي، وقالت مصادر صحافية أن شوق محمد كانت برفقة "دايلر" الذي جلب كمية كبيرة من الحشيش إلى شقته قبل أن تبادر السلطات الاماراتية بمداهمة الشقة والقبض على دايلر وشوق محمد التي تربطه بها علاقة غرامية رغم أنه معروف بشذوذه.

أكدت مصادر صحافية أن السلطات الاماراتية ألقت القبض على دايلر وشوق وهما يوتيوبر معروفان ومشهوران في مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب الصحفي ابو طلال الحمراني فإنه تم القبض على دايلر وهو برفقه ابن خالته الشهير على مواقع التواصل أيضاً بتهمة حيازة الحشيش داخل احدى الشقق السكنية في منطقة الداون تاون بدبي.

يشار إلى أن شوق محمد دينا أيضاً تم اعتقالها بذات التهمة ولكن أفرج عن شوق وأبقي على دايلر إلى حين محاكمته.

وبحسب الحمراني وهو صحافي مختص في القضايا الجنائية، فإن دايلر يدير من خلال شقته وكراً لتعاطي المخدرات واقامة الحفلات، حيث أن رواد شقته من القصر الذين لم يبلغوا السن القانوني بعد.

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وأكد الصحافي الحمراني أن دايلر قد أشيع عنه سابقاً أنه حبس في مصر لحيازته حبوب مخدرة، لكن الحقيقة هي أن الحدث وقع في دبي وهو محجوز فيها.

وفي التفاصيل قال الحمراني أن مشهور السوشيال ميديا دايلر ذهب برفقة ابن خالته وهو مشهور على موقع انستغرام الشهير، واشتروا كمية كبيرة من الحشيش وقد قامت السلطات الاماراتية بمداهمة الشقة والقاء القبض على دايلر وابن خالته وهم متلبسين بالتهمة.

واوضح : “هذا وقامت السلطات الامارتية بالتحقيق معهم وهم في حالة مريبة، تبين فيما بعد أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني، ويذكر أن الفاشينيستا السورية والدتها عراقية تدعي أنها سعودية ظهرت قبل سنوات تقبل فتاة واثارت ضجه”.

واضاف الحمراني ان السلطات قامت بالإفراج عن كلا من الفاشينيستا السورية وابن خالة المشهور وصديقهم، بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ما عدا دايلر صاحب الشقة الذي لا يزال محتجز لدى السلطات الأمنية.

الجدير بالذكر أن عبد العزيز ربيع بن الدليجان، المشهور باسم دايلر فهو من مواليد عام 2001، عاش في السعودية وانطلقت مسيرته الفنية في عمر الثامنة عام 2009م، وأول انطلاقة له كان من خلال قناة أجنبية اسمها “dyler TV “، وكان أوج شهرته عندما اطلق أغنية صامولي التي كسبت شهرة عالية جداً، حتى انها اصبحت ترند السعودية لفترة طويلة.

ولدت في مدينة مكناس في المغرب وعاشت طفولتها في السعودية، كانت بدايتها في فيديو كليب «جزاك الله حبيبي خير» للمغني فايز السعيد كما اتجهت لعروض الأزياء. بدأت العمل بالمجال الفني كممثلة بعام 2000 عندما ظهرت بدور صغير في المسلسل السعودي الديرة نت ثم شاركت في عدد الأعمال التلفزيونية والمسرحية في دول الخليج ومصر. ظهر نجاحها كممثلة عندما قدمت دور البطولة في مسلسل الدنيا لحظة مع الفنانة حياة الفهد شاركت بأدوار البطولة بعد ذلك بالعديد من الأعمال على التلفاز أو على المسرح، كما إنها قامت بإخراج فيديوهات كليب لعدد من المغنيين.