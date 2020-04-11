التنمية الإجتماعية تعفي هذه الفئات من سداد ٣ أشهر

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‏‎صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.





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