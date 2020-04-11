وزارة الصحة تعلن عن 382 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت 11 ابريل ٢٠٢٠ عن 382 حالات الإصابة الجديدة ليصل الإجمالي إلى 4032 حالة و إرتفاع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة و 5 حالات وفاة جديدة و كان تعداد الإصابات بحسب مدن المملكة التالية : مكة: ١٣١

المدينة: ٩٥

الرياض: ٧٦

جدة: ٥٠

الدمام: ١٥

ينبع: ٥

سبت العلاية: ٣

الهفوف:٣

الخبر: ١

الطائف: ١

ميسان: ١

الشملي: ١





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