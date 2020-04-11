«أمانة المدينة» تزود مبنيين بـ«كاميرات حرارية» لفحص العاملين مرتين يوميًا

بدأت أمانة المدينة المنورة في تركيب كاميرات حرارية في عدد من المواقع منها مبنى إدارة التجهيز ببقيع الغرقد لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين في الإدارة، وقياس درجة حرارة المواطنين والمقيمين ذوي المتوفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.

كما قامت الأمانة في تركيب ذات الكاميرات بمقر مشروع النظافة لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين مرتين يوميًّا قبل مغادرتهم المعسكر وعند عودتهم بعد انتهاء أعمالهم.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأمانة سابقًا في السوق المركزية للخضار والفاكهة والأسماك وأسواق النفع العام والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة؛ للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين.

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