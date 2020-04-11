أخبار السعودية اليوم.. عودة 220 مواطنًا من البحرين.. وأمطار رعدية على مكة ونجران ورياح محملة بالأتربة بالمدينة

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 11إبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة في مقدمتها، وصول 220 مواطنًا إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام ودخولهم الحجر الصحي.. والهيئة العامة للأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية على مكة ونجران.. ووزارة الشؤون البلدية والقروية تطلق مبادرة لتوفير مساكن بديلة للعمالة الوافدة.

وصول 220 مواطنًا إلى مطار الدمام.. ودخولهم الحجر الصحي لـ14 يومًا

وصل إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام السبت، أولى الرحلات الجوية التي تقل السعوديين القادمين من الخارج، والذين دخلوا حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية المتحدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على مكة ونجران.. ورياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، إلى هبوب أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية ومنطقة نجران، كما نبّهت إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.

حساب المواطن: دعم البنزين يتغير وفق المراجعات الشهرية للوقود

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم المخصص لبنزين متغير، وذلك بناءً على الارتفاع أو الانخفاض في المراجعات الشهرية لأسعار الوقود.

بسبب كورونا.. «أمانة الشرقية» تنقل 80% من العمالة من المجمعات السكنية إلى المدارس

وجَّهت أمانة المنطقة الشرقية، بنقل 80% من العمالة من المجمعات السكنية، إلى أماكن أخرى، للحدِّ من انتشار فيروس كورونا.

السفير السعودي بالبحرين يعلن الانتهاء من إجلاء 956 مواطنًا

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، الانتهاء من مراحل إجلاء المواطنين السعوديين العالقين في المنامة، والبالغ عددهم 956 مواطنًا.

عبر منصة خاصة.. البلديات تطلق مبادرة لتوفير مساكن بديلة للعمالة الوافدة للحد من فيروس كورونا

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبادرة لتسجيل أصحاب العقارات لمساكنهم بغرض توفير سكن بديل للعمالة الوافدة، لتخفيف التزاحم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

السعودية تخصص 25 مليون دولار لدعم اليمن ضد «كورونا»

أعلنت المملكة العربية السعودية، تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).

السفير الثقفي: جميع السعوديين في إندونيسيا سجلوا أسماءهم للعودة.. والأولوية لهؤلاء

أوضح سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا، عصام الثقفي، أنَّ جميع السعوديين المتواجدين في إندونيسيا، سجَّلوا أسماءهم في المنصة الإلكترونية طالبين العودة للمملكة، مشيرًا إلى أن الأولوية لكبار السن والمرضى والأطفال.

عبدالرزاق حمد الله: منح لقب الدوري السعودي للهلال.. ظلم

أكَّد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمد الله، أنَّ المنافسة على لقب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والنصر لاتزال قائمة، وقال إنَّه ليس من العدل أن يتم حسم لقب الدوري لمصلحة الهلال.

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