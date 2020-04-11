عبر رابط مخصص.. جامعة نجران تدعو الراغبين للتسجيل في الدورة المجتمعية «الضغوطات نبض الحياة»

دعت جامعة نجران الراغبين للتسجيل في الدورة التدريبية المجتمعية التي تُقيمها عن بُعد الثلاثاء القادم، بعنوان «الضغوطات نبض الحياة»، بالدخول عبر الرابط بالضغط هنا.
وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الضغوط من خلال تزويدهم بأهم التقنيات لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان، والتعامل معها لحياة أفضل وأكثر استقرارًا.
وتتناول الدورة التعرف على ضغوط البيئة والمحيط الخارجي، والضغوط المحيطة بالشخص، إضافةً إلى مؤشرات الضغط وأعراضه الجسدية والذهنية، والأعراض السلوكية والانفعالية والعاطفية، ومستويات إدارة الضغط.
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