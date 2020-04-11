وصل إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام السبت، أولى الرحلات الجوية التي تقل السعوديين القادمين من الخارج، والذين دخلوا حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت صحة الشرقية، عبر حسابها بتويتر، أنَّ أولى الرحلات الجوية وصلت عبر مطار الملك فهد الدولي، وتقلّ مواطنين عائدين من الخارج، ويبلغ عددهم ٢٢٠ مواطنًا.
وأشارت صحة الشرقية على أنَّه تمَّ استقبال العائدين في أحد دور الضيافة بالخبر، لقضائهم مدة الحجر احترازيًا لمدة 14 يومًا.
يذكر أنَّه وصل مساء أمس الجمعة، 250 مواطنًا على الرياض، قادمين على أولى الرحلات العائدة من إندونيسيا، على أن تتبعها رحلات أخرى يومي الاثنين والثلاثاء، بنقل باقي السعوديين في إندونيسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وصول 220 مواطنًا إلى مطار الدمام.. ودخولهم الحجر الصحي لـ14 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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