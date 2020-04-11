بالفيديو.. الشيخ الشثري: الإفصاح عن حالات كورونا «واجب شرعي»

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، أن المبادرة إلى الإبلاغ عن مرضى كورونا يعدّ واجبًا شرعيًّا».
وقال الشيخ الشثري، في فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها بتويتر، ضمن حملة «كلنا مسؤول»، إنه من الواجب الشرعي أن نتقرب إلى الله -عز وجل- بإبلاغ الجهات الطبية عن أي معلومة تفيد في إيقاف هذا الوباء.
ومن ذلك أن يبادر الإنسان بالإبلاغ عن نفسه أو عن غيره، عندما يعلم أنه مصاب بأعراض الفيروس، حتى يتم علاجه، حيث إن ذلك من مصلحة أنفسنا ومصلحة الغير.
وأضاف أن عدم الإفصاح يعد جناية، يجب على الإنسان أن يدرأ بنفسه عنها، فالله -عز وجل- حرّم إيذاء الآخرين وجعله من المحرمات والذنوب.
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