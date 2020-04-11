بالصور.. أمانة الطائف تتصدى للمعتدين على الأراضي الحكومية خلال فترة منع التجول

وسَّعت أمانة الطائف، عبر البلديات الفرعية، دائرة أعمال الرقابة الميدانية لمخالفات البناء؛ بهدف ضبط المخالفين والمحدثين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.
وأوضحت أمانة الطائف، أن بلدية غرب الطائف الفرعية أزالت تعديات غير نظامية إقامها محدث على أراضي حكومية بيضاء، مستغلًا فترة منع التجول، ليقوم ببناء غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدّي، وباشرت آليات الأمانة إزالة التعدي بمشاركة الجهات الأمنية.
كما تمَّ هدم وإزالة جميع الإحداثات المقامة بشكل غير نظامي على مساحة ٨٠٠ متر مربع، مع البحث عن صاحب التعدي لتطبيق الأنظمة حياله.
وأضافت أمانة الطائف، أنَّ مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلالها دون مسوّغ نظامي، أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء، مما دعا الأمانة الى تعزيز برنامج الرقابة من قبل الفرق الميدانية للبلديات الفرعية، بهدف تعزيز أعمال رصد ومتابعة التعديات على الأرضي البيضاء، والقضاء على أي تجاوزات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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