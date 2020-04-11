«الأمر بالمعروف» تنفّذ 80 ألف منشط توعوي بجازان

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، أكثر من 80 ألف منشط وقائي وتوعوي، من خلال حملة «وليسعك بيتك»، التي نفذت بمتابعة من الرئيس العامّ للهيئة، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتوعية المجتمع من خطر فيروس كورونا.

وأوضح مدير عامّ الفرع بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، أن تلك المناشط والفعاليات التوعوية التي نفذها الفرع شملت أكثر من 70 ألف محتوى وقائي، إلى جانب 1000 رسالة توعوية عبر الشاشات الإلكترونية، واللوحات الإعلانية في محافظات المنطقة، فضلًا عن تسيير أكثر من 280 دورية ميدانية لتنبيه الناس بعدم التجول والالتزام بالتعليمات الواردة في ذلك.

وأضاف المالكين أن الحملة تأتي ضمن جهود مختلف الجهات الحكومية في القيام يدورها الفاعل في توعية المجتمع ونشر الوعي والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية في هذه البلاد للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

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