تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على مكة ونجران.. ورياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، إلى هبوب أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية ومنطقة نجران، كما نبّهت إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقّعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا إلى منطقة مكة المكرمة بموجة من الأتربة المثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة التي تشمل (الخرمة، المويه، تربة، ورنية)، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

وفي ما يتعلق بمنطقة نجران نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل (مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية- العلا- المهد- بدر- وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها -عن حالة الطقس اليوم- أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة, المدينة المنورة, والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول مساءً إلى شمالية بوجه عام بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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