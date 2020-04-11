مصادر «عاجل»: القبض على مطلق النار برشاش من سيارته خلال منع التجول بحي النظيم بالرياض

علمت «عاجل» من مصادرها، أنه جرى القبض على مواطن بحي النظيم بالرياض، تعمد مخالفة قرار منع التجول، بالسير بسيارته، مطلقًا النار من نافذتها بشكل مثير للاستفزاز.

وجاءت خطوة القبض على المواطن المشار إليه بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر إطلاق شخص النار من سلاح آلي من (نوع رشاش) في تحدّ واضح لقرارات الدولة في المتعلقة بفرض منع التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).