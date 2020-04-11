علمت «عاجل» من مصادرها، أنه جرى القبض على مواطن بحي النظيم بالرياض، تعمد مخالفة قرار منع التجول، بالسير بسيارته، مطلقًا النار من نافذتها بشكل مثير للاستفزاز.
وجاءت خطوة القبض على المواطن المشار إليه بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر إطلاق شخص النار من سلاح آلي من (نوع رشاش) في تحدّ واضح لقرارات الدولة في المتعلقة بفرض منع التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: القبض على مطلق النار برشاش من سيارته خلال منع التجول بحي النظيم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.