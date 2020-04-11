حساب المواطن: دعم البنزين يتغير وفق المراجعات الشهرية للوقود

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم المخصص لبنزين متغير، وذلك بناءً على الارتفاع أو الانخفاض في المراجعات الشهرية لأسعار الوقود.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -عبر تويتر- أن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن المخصص للبنزين يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض في المراجعات الشهرية، حيث تم تخفيض سعر البنزين ٩١، وهو الفئة المدعومة من البرنامج.

وأشار إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن حول سبب خصم مبلغ من الدعم المقدم له.

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يذكر أن شركة أرامكو أعلنت أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من اليوم السبت الموافق 11 إبريل 2020م.

وأوضحت أرامكو، أن أسعار البنزين المحدثة لشهر إبريل هي: بنزين 91 : 1.31 ريال لكل لتر، بدلًا من 1.55 ريال لكل لتر بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر، بدلًا من 2.05 ريال لكل لتر.

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