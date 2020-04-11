تعليم المدينة المنورة يواصل اتخاذ إجراءاته الوقائية للحدّ من انتشار كورونا

تواصل إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة -بالتعاون مع مديرية صحة المنطقة- اتخاذ إجراءاتها الاحترازية في الجانب التوعوي لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مواجهة جائحة كورونا.

وتضمّنت تلك الإجراءات تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ونشر موادّ توعوية لتوضيح طرق الوقاية، والمشاركة الفاعلة بدورات المرشدين الصحيين، وكذلك المشاركة بدورات هيئة الهلال الأحمر السعودي، وإعادة تغريدات الصحة.

كما تضمّنت الإجراءات إنتاج عديد من الفيديوهات التوعوية المعتمدة لفيروس كورونا، وتدريب مشرفي ومشرفات إدارة الشؤون الصحية المدرسية لطرق الوقاية من الفيروس وعقد عديد من الاجتماعات لتفعيل طرق الوقاية والتوعية بمرض كورونا المستجد، إضافة إلى تفعيل بعض البرامج التوعوية في مكاتب التعليم وعقد الاجتماعات اليومية عن طريق برنامج zoom لكل جديد لطرق الوقاية.