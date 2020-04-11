بعد أنباء اعتقاله.. دايلر يفاجئ الجميع بالظهور وهو يلعب في شقته

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمغني واليوتيوبر «عبدالعزيز ربيع الدليجان» الملقب بـ«ديلر» أو «دايلر»، وهو جالس في شقته يمارس بعد الألعاب.

يأتي ذلك بعد ساعات من تردد أنباء تفيد بتوقيف دايلر، الذي يتابعه نحو مليونان و600 ألف شخص على إنستجرام، رفقة فنانة مغربية وآخرين في شقته الواقعة بمدينة دبي بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات.

وفي يناير الماضي أثار دايلر حالةً من الجدل لدى الكثير من متابعيه ورواد السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع له وهو يضع قطة في جهاز الميكرويف؛ إلا أنَّه خرج بعد ذلك ليوضح حقيقة الفيديو الذي قال إنّه مجتزأ وأنه لا يمكن أن يضع قطة داخل الميكرويف.

وعبد العزيز ربيع بن الدليجان، المشهور باسم ديلر فهو من مواليد عام 2001، عاش في السعودية وانطلقت مسيرته الفنية في عمر الثامنة عام 2009م.

وأول انطلاقة له كانت من خلال قناة أجنبية اسمها (dyler TV)، وكان أوْج شهرته عندما أطلق أغنية صامولي التي كسبت شهرة عالية جدًا، حتى إنّها أصبحت ترند السعودية لفترة طويلة من الوقت.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

شرطة مكة توقف أحد مشاهير السوشيال صنع شايًا لزوجته من مياه كرسي «الحمام»

على غرار محمد رمضان.. دانة الطريوش: أنا «نمبر وان» السوشيال ميديا

بدور البراهيم تطلب إزالة صورها من السوشيال ميديا.. ومتابعوها: زوجها السبب