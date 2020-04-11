السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيرتعلن مبادرة تختص بالدراسات المتميزة عن فايروس كورونا المستجد



جدة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وانطلاقاً من دورها الرائد ومسؤوليتها المجتمعية، مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس

وتهدف المبادرة للتنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد ، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الاطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة كورونا ، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض ، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره ، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفايروس.

وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة هي : المحور الطبي ، والمحور المجتمعي والاقتصادي ، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية ، والمحورالبيئي ، وقد بلغ عدد المتقدمين للمشاركة فى هذه الأبحاث ما يزيد عن مائتي مشارك في المحاور المختلفة ، وسيتم التركيز على المقترحات التي تقدم حلول إبداعية ودعم المشاركة المجتمعية.

// انتهى //

16:54ت م

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جدة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وانطلاقاً من دورها الرائد ومسؤوليتها المجتمعية، مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بغية تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة.وتهدف المبادرة للتنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد ، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الاطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة كورونا ، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض ، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره ، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفايروس.وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة هي : المحور الطبي ، والمحور المجتمعي والاقتصادي ، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية ، والمحورالبيئي ، وقد بلغ عدد المتقدمين للمشاركة فى هذه الأبحاث ما يزيد عن مائتي مشارك في المحاور المختلفة ، وسيتم التركيز على المقترحات التي تقدم حلول إبداعية ودعم المشاركة المجتمعية.// انتهى //16:54ت م0086

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