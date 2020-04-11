

نجران 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في قسم المقررات المدرسية بإدارة التجهيزات المدرسية بالتعاون مع إدارة المستودعات مبادرة "كتابك يصلك إلى بيتك".

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن المبادرة نفذت بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، بهدف إيصال الكتب إلى منازل الطلاب لكل من فقد أو تلف كتابه، للاستفادة من كامل محتوى مقرراتهم الدراسية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تقدمها الإدارات المختلفة بتعليم نجران لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، استشعاراً منها للواجب الوطني، وانطلاقاً من كلنا مسؤول.

ودعا مدخلي من فقد كتبه من الطلاب والطالبات إلى التواصل مع مشرف المقررات على الرقم " ٠٥٠٥٥٥٤٠٨٠ " للحصول على الكتب المطلوبة عن طريق التوصيل المنزلي.

// انتهى //

16:45ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق مبادرة بعنوان "كتابك يصلك إلى بيتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.