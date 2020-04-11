السعودية اليوم / أمانة جازان تكثف أعمال التعقيم بأحياء وشوارع مركز الحقو



الحقو 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان وبلدية مركز الحقو بمحافظة بيش اليوم، من أعمال التعقيم والتطهير للطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة لضمان الصحة العامة وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس

واتخذت الأمانة وبلدية الحقو الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

وأوضح رئيس بلدية الحقو المُكلّف المهندس مشاري الحاذق ، أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري على مدار الساعة، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.

// انتهى//

15:29ت م

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الحقو 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسكثفت أمانة منطقة جازان وبلدية مركز الحقو بمحافظة بيش اليوم، من أعمال التعقيم والتطهير للطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة لضمان الصحة العامة وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا واتخذت الأمانة وبلدية الحقو الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.وأوضح رئيس بلدية الحقو المُكلّف المهندس مشاري الحاذق ، أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري على مدار الساعة، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى//15:29ت م0072

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