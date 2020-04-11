السعودية اليوم / أمانة الشرقية تواصل أعمال التعقيم في محافظة رأس تنورة



الدمام 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة للتصدي لانتشار

ونفذت الأمانة حملة ميدانية في محافظة رأس تنورة لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمحافظة ، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبينت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في كافة الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية .

// انتهى //

15:28ت م

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الدمام 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية .ونفذت الأمانة حملة ميدانية في محافظة رأس تنورة لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمحافظة ، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.وبينت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في كافة الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية .// انتهى //15:28ت م0071

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