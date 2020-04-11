السعودية اليوم / وحدة البيئة والزراعة بلينة تنفذ جولات رقابية على أسواق اللحوم والخضار والفواكه والمنشآت الغذائية



رفحاء 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

نفذت الوحدة الزراعية بمركز لينة،التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية،جولات رقابية ميدانية على منافذ بيع اللحوم بأنواعها والخضار والفواكه ومنافذ بيع المواد الغذائية والسوبرماركت،للتأكد من مدى وفرتها،وللرقابة على الأسعار حفاظًا على الأمن الغذائي الصحي الآمن للجميع.

وأوضحت الوحدة أن المعروض يشهد ولله الحمد وفرة كبير في جميع المنتجات وأسعارا مستقرة.

// انتهى //

15:26ت م

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