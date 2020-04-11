السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تبدأ بتركيب كاميرات حرارية في مبنى إدارة التجهيز ومقر مشروع النظافة



المدينة المنورة 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 إبريل 2020م واس

استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس "

كما قامت الأمانة في تركيب ذات الكاميرات بمقر مشروع النظافة لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين مرتين يومياً قبل مغادرتهم المعسكر وعند عودتهم بعد انتهاء أعمالهم ، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة للحد من انتشار

// انتهى //

15:26ت م

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المدينة المنورة 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 إبريل 2020م واساستمرارا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس " كورونا " ( كوفيد – 19 ) واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية بدأت الأمانة بتركيب كاميرات حرارية في العدد من المواقع منها مبنى إدارة التجهيز ببقيع الغرقد لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين في الإدارة وقياس درجة حرارة المواطنين والمقيمين ذوي المتوفين.كما قامت الأمانة في تركيب ذات الكاميرات بمقر مشروع النظافة لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين مرتين يومياً قبل مغادرتهم المعسكر وعند عودتهم بعد انتهاء أعمالهم ، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأمانة سابقاً في السوق المركزي للخضار والفاكهة والأسماك وأسواق النفع العام والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين .// انتهى //15:26ت م0069

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