محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩ عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الاسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر. 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:58 PM Advertisements التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الاعاقة من سداد مستحقات الاسكان لـ3 اشهر التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الاعاقة من سداد مستحقات الاسكان لـ3 اشهر أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩ عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الاسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر. الكلمات المفتاحية ، التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الاعاقة من سداد مستحقات الاسكان لـ3 اشهر ،

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