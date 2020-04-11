، المدينة.. تركيب كاميرات حرارية في مبنى إدارة التجهيز ومقرّ مشروع النظافة ،

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بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة بتركيب كاميرات حرارية في عدد من المواقع؛ منها مبنى إدارة التجهيز ببقيع الغرقد لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين في الإدارة، وقياس درجة حرارة المواطنين والمقيمين ذوي المتوفين.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.
وقامت الأمانة بتركيب الكاميرات ذاتها في مقر مشروع النظافة لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين مرتين يوميًّا قبل مغادرتهم المعسكر وعند عودتهم بعد انتهاء أعمالهم.
وقالت: هذه الإجراءات تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأمانة سابقاً في السوق المركزي للخضار والفاكهة والأسماك وأسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة، للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين.فيروس كورونا الجديد
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:37 PM
في إطار جهود الأمانة للحدّ من انتشار "كورونا" وتطبيق الإجراءات الاحترازية
بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة بتركيب كاميرات حرارية في عدد من المواقع؛ منها مبنى إدارة التجهيز ببقيع الغرقد لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين في الإدارة، وقياس درجة حرارة المواطنين والمقيمين ذوي المتوفين.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.
وقامت الأمانة بتركيب الكاميرات ذاتها في مقر مشروع النظافة لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين مرتين يوميًّا قبل مغادرتهم المعسكر وعند عودتهم بعد انتهاء أعمالهم.
وقالت: هذه الإجراءات تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأمانة سابقاً في السوق المركزي للخضار والفاكهة والأسماك وأسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة، للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين.
، المدينة.. تركيب كاميرات حرارية في مبنى إدارة التجهيز ومقرّ مشروع النظافة ،
المصدر : الخليج 365
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