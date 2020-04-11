، مضاربة جماعية بمكة تتطور لطلقات نارية والجهات الأمنية تنهيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصابة شخص بضربة "عصا".. والشرطة تحقق لكشف الملابسات

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، من القبض على أشخاص، كانوا قد أطلقوا النار على شخص آخر بجوار منزله شمالي مكة المكرمة، كما تم العثور بحوزتهم على طلقات رصاص.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365": الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من شخص يقطن شمال مكة المكرمة، يفيد بتعرضه لمضاربة جماعية على يد أربعة أشخاص بالقرب من منزله.

وأضافت: عند وصول الجهات الأمنية إلى الموقع أفاد المدعي أنه كان يوجد بالقرب من منزله شمالي مكة المكرمة، وبرفقته شخصان آخران، ثم داهمهم فجأة أربعة أشخاص أحدهم يستقل دراجة نارية، وقاموا بالتهجّم عليهم، وأصيب أحد منهم بضربة على رأسه بواسطة "عصا" ووصفت إصابته بالخطيرة.

وأردفت المصادر: قام أحد الأشخاص الأربعة بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري "مسدس" ولم يصب أي أحد بأذى، جراء الطلقات.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجناة، وعُثر بحوزتهم على 16 طلقة نارية حية، ونقل المصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

ولا تزال الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تجري تحقيقها حول ملابسات الحادثة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.الجهات الأمنية