، مضاربة جماعية بمكة تتطور لطلقات نارية والجهات الأمنية تنهيها ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، من القبض على أشخاص، كانوا قد أطلقوا النار على شخص آخر بجوار منزله شمالي مكة المكرمة، كما تم العثور بحوزتهم على طلقات رصاص.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من شخص يقطن شمال مكة المكرمة، يفيد بتعرضه لمضاربة جماعية على يد أربعة أشخاص بالقرب من منزله.
وأضافت: عند وصول الجهات الأمنية إلى الموقع أفاد المدعي أنه كان يوجد بالقرب من منزله شمالي مكة المكرمة، وبرفقته شخصان آخران، ثم داهمهم فجأة أربعة أشخاص أحدهم يستقل دراجة نارية، وقاموا بالتهجّم عليهم، وأصيب أحد منهم بضربة على رأسه بواسطة "عصا" ووصفت إصابته بالخطيرة.
وأردفت المصادر: قام أحد الأشخاص الأربعة بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري "مسدس" ولم يصب أي أحد بأذى، جراء الطلقات.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجناة، وعُثر بحوزتهم على 16 طلقة نارية حية، ونقل المصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.
ولا تزال الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تجري تحقيقها حول ملابسات الحادثة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.الجهات الأمنية
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:32 PM
إصابة شخص بضربة "عصا".. والشرطة تحقق لكشف الملابسات
تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، من القبض على أشخاص، كانوا قد أطلقوا النار على شخص آخر بجوار منزله شمالي مكة المكرمة، كما تم العثور بحوزتهم على طلقات رصاص.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من شخص يقطن شمال مكة المكرمة، يفيد بتعرضه لمضاربة جماعية على يد أربعة أشخاص بالقرب من منزله.
وأضافت: عند وصول الجهات الأمنية إلى الموقع أفاد المدعي أنه كان يوجد بالقرب من منزله شمالي مكة المكرمة، وبرفقته شخصان آخران، ثم داهمهم فجأة أربعة أشخاص أحدهم يستقل دراجة نارية، وقاموا بالتهجّم عليهم، وأصيب أحد منهم بضربة على رأسه بواسطة "عصا" ووصفت إصابته بالخطيرة.
وأردفت المصادر: قام أحد الأشخاص الأربعة بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري "مسدس" ولم يصب أي أحد بأذى، جراء الطلقات.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجناة، وعُثر بحوزتهم على 16 طلقة نارية حية، ونقل المصاب إلى مستشفى حراء العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.
ولا تزال الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تجري تحقيقها حول ملابسات الحادثة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.
، مضاربة جماعية بمكة تتطور لطلقات نارية والجهات الأمنية تنهيها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مضاربة جماعية بمكة تتطور لطلقات نارية والجهات الأمنية تنهيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.