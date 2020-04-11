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ذكر مسؤول أردني، اليوم السبت، أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات أمس ولأول مرة منذ أسابيع.
وأوضح مدير عمليات خلية أزمة "كورونا" في الأردن العميد الركن مازن الفراية أن الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جداً ونتائج فحوصات الأمس كانت صفر إصابة، رغم إجراء 1570 فحصاً خلال يوم واحد، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية أن التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده.
وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت إنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح غدٍ وحتى الساعة السادسة مساء.
فيروس كورونا الجديد
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:02 PM
السماح للمواطنين بالخروج لمدة 8 ساعات غداًحظر التجول بالأردن يؤتي ثماره في وقف انتشار "كورونا"
ذكر مسؤول أردني، اليوم السبت، أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات أمس ولأول مرة منذ أسابيع.
وأوضح مدير عمليات خلية أزمة "كورونا" في الأردن العميد الركن مازن الفراية أن الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جداً ونتائج فحوصات الأمس كانت صفر إصابة، رغم إجراء 1570 فحصاً خلال يوم واحد، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية أن التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده.
وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت إنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح غدٍ وحتى الساعة السادسة مساء.
، حظر التجول بالأردن يؤتي ثماره في وقف انتشار "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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