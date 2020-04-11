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ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، شاحنتين مخالفتين محملاتان بـ51 طناً من البطاطس الفاسدة كانت معدة للتوزيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، أثناء الجولات التفتيشية للمراقبين الصحيين.
وذكرت الأمانة أنه تم رصد الشاحنتين قبل دخولهما إلى السوق؛ حيث جرى العمل على فحص حمولتهما من البطاطس من قبل المراقبين المختصين؛ حيث تبين من الفحوصات الأولية وجود علامات التلف عليها بسبب سوء النقل والتخزين وحفظها بطريقة غير صحية وتعرضها لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء نقلها.
وأشارت الأمانة إلى إتلاف كامل الكمية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكدة أنها مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على جميع الأصعدة.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية، مشددة على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون مع المخالفين، فيما سيتم تكثيف الجولات الرقابية من خلال المراقبين الصحيين الذي يعملون على مدار الساعة.أمانة الشرقية
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:20 PM
كانت معدّة للتوزيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، شاحنتين مخالفتين محملاتان بـ51 طناً من البطاطس الفاسدة كانت معدة للتوزيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، أثناء الجولات التفتيشية للمراقبين الصحيين.
وذكرت الأمانة أنه تم رصد الشاحنتين قبل دخولهما إلى السوق؛ حيث جرى العمل على فحص حمولتهما من البطاطس من قبل المراقبين المختصين؛ حيث تبين من الفحوصات الأولية وجود علامات التلف عليها بسبب سوء النقل والتخزين وحفظها بطريقة غير صحية وتعرضها لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء نقلها.
وأشارت الأمانة إلى إتلاف كامل الكمية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكدة أنها مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على جميع الأصعدة.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية، مشددة على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون مع المخالفين، فيما سيتم تكثيف الجولات الرقابية من خلال المراقبين الصحيين الذي يعملون على مدار الساعة.
، أمانة الشرقية تضبط شاحنتين تحملان 51 طن بطاطس فاسدة ،
المصدر : الخليج 365
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