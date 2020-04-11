، وكيل الأمين للخدمات بأمانة الشرقية يتفقد سوق الخضار بالدمام ،

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تفقّد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن محمد مغربل، اليوم، سوق الخضار المركزي بالدمام، يرافقه رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس "كورونا " في السوق.
وأكد "مغربل" حرص الأمانة على التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت.
ودعا الباعة إلى ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة التي اتخذتها الأمانة، حرصاً على صحة وسلامة المتسوقين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق.
تأتي هذه الزيارة التي شملت محلات اللحوم والأسماك، ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، استمراراً لجهودها للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وقد عززت الأمانة جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية؛ للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، واتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وجميع مراكز التسوق والمنشآت الغذائية، والأماكن العامة في مختلف أرجاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
أمانة الشرقية
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:09 PM
دعا الباعة إلى ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطاتوكيل الأمين للخدمات بأمانة الشرقية يتفقد سوق الخضار بالدمام
تفقّد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن محمد مغربل، اليوم، سوق الخضار المركزي بالدمام، يرافقه رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس "كورونا " في السوق.
وأكد "مغربل" حرص الأمانة على التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت.
ودعا الباعة إلى ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة التي اتخذتها الأمانة، حرصاً على صحة وسلامة المتسوقين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق.
تأتي هذه الزيارة التي شملت محلات اللحوم والأسماك، ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، استمراراً لجهودها للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وقد عززت الأمانة جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية؛ للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، واتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وجميع مراكز التسوق والمنشآت الغذائية، والأماكن العامة في مختلف أرجاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
، وكيل الأمين للخدمات بأمانة الشرقية يتفقد سوق الخضار بالدمام ،
المصدر : الخليج 365
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