، "عبدالرزاق حمدالله": تتويج "الهلال" بالدوري سيكون قراراً ظالماً ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المحترف المغربي في صفوف نادي النصر ، هدّاف الفريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله: إن تتويج الهلال بلقب الدوري حال عدم استكمال المسابقة سيكون قراراً ظالماً .
وأضاف اللاعب في مقطع فيديو تم تداوله :" سيكون أمراً غير عادل وفيه ظلم كبير للفرق المتنافسة حال تتويج الهلال بلقب الدوري، إذا صدر قرار بعدم استكمال الموسم".
وتابع :" لن يكون الظلم بحق صاحب المركز الثاني فقط، لكن أيضاً لأصحاب المركزين الثالث والرابع .. شاهدنا الموسم الماضي وكيف كنا متأخرين عن الهلال بفارق نقطي كبير، لكن في النهاية نجحنا في الحصول على لقب الدوري .
وقبل قرار تعليق المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا كان الهلال في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، علماً بأن هناك مواجهة مباشرة بين الفريقين ستكون في الجولة المقبلة .
"عبدالرزاق حمدالله": تتويج "الهلال" بالدوري سيكون قراراً ظالماًمحمد السيّد الخليج 365 2020-04-11
قال المحترف المغربي في صفوف نادي النصر ، هدّاف الفريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله: إن تتويج الهلال بلقب الدوري حال عدم استكمال المسابقة سيكون قراراً ظالماً .
وأضاف اللاعب في مقطع فيديو تم تداوله :" سيكون أمراً غير عادل وفيه ظلم كبير للفرق المتنافسة حال تتويج الهلال بلقب الدوري، إذا صدر قرار بعدم استكمال الموسم".
وتابع :" لن يكون الظلم بحق صاحب المركز الثاني فقط، لكن أيضاً لأصحاب المركزين الثالث والرابع .. شاهدنا الموسم الماضي وكيف كنا متأخرين عن الهلال بفارق نقطي كبير، لكن في النهاية نجحنا في الحصول على لقب الدوري .
وقبل قرار تعليق المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا كان الهلال في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، علماً بأن هناك مواجهة مباشرة بين الفريقين ستكون في الجولة المقبلة .
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
02:21 PM
قال المحترف المغربي في صفوف نادي النصر ، هدّاف الفريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله: إن تتويج الهلال بلقب الدوري حال عدم استكمال المسابقة سيكون قراراً ظالماً .
وأضاف اللاعب في مقطع فيديو تم تداوله :" سيكون أمراً غير عادل وفيه ظلم كبير للفرق المتنافسة حال تتويج الهلال بلقب الدوري، إذا صدر قرار بعدم استكمال الموسم".
وتابع :" لن يكون الظلم بحق صاحب المركز الثاني فقط، لكن أيضاً لأصحاب المركزين الثالث والرابع .. شاهدنا الموسم الماضي وكيف كنا متأخرين عن الهلال بفارق نقطي كبير، لكن في النهاية نجحنا في الحصول على لقب الدوري .
وقبل قرار تعليق المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا كان الهلال في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، علماً بأن هناك مواجهة مباشرة بين الفريقين ستكون في الجولة المقبلة .
، "عبدالرزاق حمدالله": تتويج "الهلال" بالدوري سيكون قراراً ظالماً ،
المصدر : الخليج 365
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