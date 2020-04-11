، المدينة المنورة.. "الخليج 365" ترصد التزام الأهالي بمنع التجول والتنقل الكلي ،

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رصدت "الخليج 365" جهود الجهات الأمنية والصحية في المدينة المنورة على الأحياء، والتي صدر أمر تطبيق منع التجول والتنقل الكلي فيها.
وتجوّلت "الخليج 365" في أحياء "الشربيات وظفر والعوالي وقربان والجمعة"، ورصدت التزام المواطنين والمقيمين بتوجيهات منع التجول والتنقل وعدم الخروج من المنازل.
وكثفت الجهات الأمنية نقاط التفتيش مع تواجد الفرق وتعزيز الجهود لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الانتشار عند مداخل الأحياء في الطرقات والشوارع المختلفة، مع تواجد الفرق الصحية من الشؤون الصحية بالمدينة المنورة في تلك الأحياء.
وتأتي هذه الجهود المبذولة والاحترازية من أجل توفير والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في وقت سابق يوم أمس الجمعة إلى منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة بالمدينة المنورة وحتى إشعار آخر، يأتي ذلك الجهود الحثيثة والكبيرة في الوقاية والحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير البيئة السليمة والصحية، والجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 02:55 PM
الجهات الأمنية كثّفت تواجد فرقها ونقاط التفتيش في مختلف الطرقاتالمدينة المنورة.. "الخليج 365" ترصد التزام الأهالي بمنع التجول والتنقل الكلي
رصدت "الخليج 365" جهود الجهات الأمنية والصحية في المدينة المنورة على الأحياء، والتي صدر أمر تطبيق منع التجول والتنقل الكلي فيها.
وتجوّلت "الخليج 365" في أحياء "الشربيات وظفر والعوالي وقربان والجمعة"، ورصدت التزام المواطنين والمقيمين بتوجيهات منع التجول والتنقل وعدم الخروج من المنازل.
وكثفت الجهات الأمنية نقاط التفتيش مع تواجد الفرق وتعزيز الجهود لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الانتشار عند مداخل الأحياء في الطرقات والشوارع المختلفة، مع تواجد الفرق الصحية من الشؤون الصحية بالمدينة المنورة في تلك الأحياء.
وتأتي هذه الجهود المبذولة والاحترازية من أجل توفير والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في وقت سابق يوم أمس الجمعة إلى منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة بالمدينة المنورة وحتى إشعار آخر، يأتي ذلك الجهود الحثيثة والكبيرة في الوقاية والحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير البيئة السليمة والصحية، والجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم.
، المدينة المنورة.. "الخليج 365" ترصد التزام الأهالي بمنع التجول والتنقل الكلي ،
المصدر : الخليج 365
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