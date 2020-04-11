، آخر كلمات فتاة توفيت خلال جنازة والدتها المصابة بكورونا ببريطانيا: "لا أستطيع التنفس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سقطت فجأة على الأرض.. شقيقتها: الأسرة تشعر بدمار نفسي كبير الأمر كأنه "فيلم رعب"

توفيت فتاة بريطانية خلال تشييع جنازة والدتها المتوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق صحيفة "ذا صن": شهد تشييع جنازة "جولي مورفي"، سقوط ابنتها "لورا ريتشاردز" على الأرض فجأة.

وركض المشيعون في محاولة لإسعاف صاحبة الـ32 عامًا، إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها ليقوموا بدفنها بجوار والدتها.

وقالت شقيقة "لورا": الأسرة تشعر بدمار نفسي كبير إثر هذا الحادث؛ كنّا ندفن أمي وفجأة سقطت لورا وهي تقول إنها لا تستطيع التنفس.

وأضافت: لم يكن هناك ما يمكن فعله لإنقاذها، فقد أصيبت بنوبة قلبية شديدة. لا أستطيع أن أصدق أنني فقدت أختي في جنازة والدتي، الأمر يبدو بالنسبة لي وكأنه فيلم رعب.

وبلغ إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا 7978 حالة وفاة، وهي خامس أعلى حصيلة للوفيات في العالم، في حين وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 65077 إصابة.فيروس كورونا الجديد