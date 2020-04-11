- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توفيت فتاة بريطانية خلال تشييع جنازة والدتها المتوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق صحيفة "ذا صن": شهد تشييع جنازة "جولي مورفي"، سقوط ابنتها "لورا ريتشاردز" على الأرض فجأة.
وركض المشيعون في محاولة لإسعاف صاحبة الـ32 عامًا، إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها ليقوموا بدفنها بجوار والدتها.
وقالت شقيقة "لورا": الأسرة تشعر بدمار نفسي كبير إثر هذا الحادث؛ كنّا ندفن أمي وفجأة سقطت لورا وهي تقول إنها لا تستطيع التنفس.
وأضافت: لم يكن هناك ما يمكن فعله لإنقاذها، فقد أصيبت بنوبة قلبية شديدة. لا أستطيع أن أصدق أنني فقدت أختي في جنازة والدتي، الأمر يبدو بالنسبة لي وكأنه فيلم رعب.
وبلغ إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا 7978 حالة وفاة، وهي خامس أعلى حصيلة للوفيات في العالم، في حين وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 65077 إصابة.فيروس كورونا الجديد
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 02:58 PM
سقطت فجأة على الأرض.. شقيقتها: الأسرة تشعر بدمار نفسي كبير الأمر كأنه "فيلم رعب"آخر كلمات فتاة توفيت خلال جنازة والدتها المصابة بكورونا ببريطانيا: "لا أستطيع التنفس"
توفيت فتاة بريطانية خلال تشييع جنازة والدتها المتوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق صحيفة "ذا صن": شهد تشييع جنازة "جولي مورفي"، سقوط ابنتها "لورا ريتشاردز" على الأرض فجأة.
وركض المشيعون في محاولة لإسعاف صاحبة الـ32 عامًا، إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها ليقوموا بدفنها بجوار والدتها.
وقالت شقيقة "لورا": الأسرة تشعر بدمار نفسي كبير إثر هذا الحادث؛ كنّا ندفن أمي وفجأة سقطت لورا وهي تقول إنها لا تستطيع التنفس.
وأضافت: لم يكن هناك ما يمكن فعله لإنقاذها، فقد أصيبت بنوبة قلبية شديدة. لا أستطيع أن أصدق أنني فقدت أختي في جنازة والدتي، الأمر يبدو بالنسبة لي وكأنه فيلم رعب.
وبلغ إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا 7978 حالة وفاة، وهي خامس أعلى حصيلة للوفيات في العالم، في حين وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 65077 إصابة.
، آخر كلمات فتاة توفيت خلال جنازة والدتها المصابة بكورونا ببريطانيا: "لا أستطيع التنفس" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر آخر كلمات فتاة توفيت خلال جنازة والدتها المصابة بكورونا ببريطانيا: "لا أستطيع التنفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.