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كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الرسمي حول فيروس "كورونا" (كوفيد19)، عن رصد 18 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 459 حالة.
وأظهرت الإحصائيات أن 3 حالات بحاجة لعناية، فيما يوجد 456 حالة لا تحتاج إلى علاج، وأجرت الوزارة حتى الآن 60425 فحصاً طبياً.
وأوضحت حسب صحيفة الوطن البحرينية أن عدد حالات التعافي بلغت 551 حالة حتى الآن.
فيروس كورونا الجديد
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 02:47 PM
إجمالي حالات الإصابة بات 459 بينهم 3 بحاجة لعنايةالبحرين.. "الصحة" ترصد 18 حالة جديدة بـ"كورونا"
كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الرسمي حول فيروس "كورونا" (كوفيد19)، عن رصد 18 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 459 حالة.
وأظهرت الإحصائيات أن 3 حالات بحاجة لعناية، فيما يوجد 456 حالة لا تحتاج إلى علاج، وأجرت الوزارة حتى الآن 60425 فحصاً طبياً.
وأوضحت حسب صحيفة الوطن البحرينية أن عدد حالات التعافي بلغت 551 حالة حتى الآن.
، البحرين.. "الصحة" ترصد 18 حالة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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