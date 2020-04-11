، مركز "عسيلة مكة" يطلق مُبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية ،

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أطلق مركز حي العسيلة بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية، الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم عن بُعد في هذه المرحلة الحرجة، وتوفير كل المنصات التقنية عبر إطلاق حملة لجمع الأجهزة الجديدة والمستعملة.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مركز الحي لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاص والقطاع غير الربحي والمتطوعين.
وتأتي هذه المبادة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً.
مركز "عسيلة مكة" يطلق مُبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-11
أطلق مركز حي العسيلة بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية، الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم عن بُعد في هذه المرحلة الحرجة، وتوفير كل المنصات التقنية عبر إطلاق حملة لجمع الأجهزة الجديدة والمستعملة.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مركز الحي لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاص والقطاع غير الربحي والمتطوعين.
وتأتي هذه المبادة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
02:10 PM
بهدف دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل
أطلق مركز حي العسيلة بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية، الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم عن بُعد في هذه المرحلة الحرجة، وتوفير كل المنصات التقنية عبر إطلاق حملة لجمع الأجهزة الجديدة والمستعملة.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مركز الحي لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاص والقطاع غير الربحي والمتطوعين.
وتأتي هذه المبادة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً.
، مركز "عسيلة مكة" يطلق مُبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية ،
المصدر : الخليج 365
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