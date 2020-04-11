السعودية اليوم / وكيل الأمين للخدمات بأمانة الشرقية يتفقد سوق الخضار والفواكه بالدمام



الدمام 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

تفقد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن محمد مغربل اليوم، سوق الخضار المركزي بالدمام، يرافقه رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس "

وأكد المهندس مغربل، حرص الأمانة على التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت، داعياً الباعة إلى ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة التي اتخذتها الأمانة، حرصاً على صحة وسلامة المتسوقين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق.

وتأتي هذه الزيارة التي شملت محلات اللحوم والأسماك، ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، استمراراً لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا، حيث عززت الأمانة جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، واتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وجميع مراكز التسوق والمنشآت الغذائية، والأماكن العامة في مختلف أرجاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

// انتهى //

14:48ت م

0058



الدمام 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واستفقد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن محمد مغربل اليوم، سوق الخضار المركزي بالدمام، يرافقه رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس " كورونا " في السوق.وأكد المهندس مغربل، حرص الأمانة على التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت، داعياً الباعة إلى ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة التي اتخذتها الأمانة، حرصاً على صحة وسلامة المتسوقين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق.وتأتي هذه الزيارة التي شملت محلات اللحوم والأسماك، ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، استمراراً لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا، حيث عززت الأمانة جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، واتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وجميع مراكز التسوق والمنشآت الغذائية، والأماكن العامة في مختلف أرجاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.// انتهى //14:48ت م0058

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل الأمين للخدمات بأمانة الشرقية يتفقد سوق الخضار والفواكه بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.