السعودية اليوم / أكثر من 961 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن



حفر الباطن 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

قدُمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن خدماتها لعدد 961.681 مراجعاً خلال العام الماضي ، حيث استقبلت أقسام الأمراض المزمنة 70585 مراجعاً ، فيما وصل عدد مراجعي العيادات العامة 670390 مراجعاً وبلغ عدد مراجعي قسم الأسنان 23980 مراجعاً كما بلغ عدد مراجعي أقسام الأطفال 48335 طفلاً ووصل عدد مراجعات عيادة الأمومة (الحوامل ) 7496 مراجعة.

وأبانت صحة حفر الباطن أن المراكز المناوبة هي مركز صحي العزيزية أ، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، بواقع 16 ساعة عمل تبدأ من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً إضافة لمركز صحي الرقعي ومركز صحي النزهة ومركز صحي شرق الباطن الذي سيكون مواعيد العمل فيه على مدار الساعة.

يذكر أن صحة حفر الباطن حددت عدد من المراكز الصحية المناوبة التي تم توزيعها على عدد من الأحياء في المحافظة والتي تهدف إلى سهولة وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين وتقدم من خلالها عدد من الخدمات العلاجية من علاج لحالات إرتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو.

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14:42ت م

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