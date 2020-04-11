السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كابل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة بأفغانستان اليوم 34 إصابة جديدة بفيروس

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في أفغانستان إلى 555 حالة إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة بسببه حتى أمس إلى 16 شخصًا بعد تسجيل حالتي وفاة.

// انتهى //

13:33ت م

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كابل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة بأفغانستان اليوم 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفي - 19 ) .وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في أفغانستان إلى 555 حالة إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة بسببه حتى أمس إلى 16 شخصًا بعد تسجيل حالتي وفاة.// انتهى //13:33ت م0051

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