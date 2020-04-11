السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



رام الله 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

سجلت الصحة الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس

وأشار مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة في إيجاز صحفي اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.

// انتهى //

13:06ت م

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رام الله 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسسجلت الصحة الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة شمال غربي القدس المحتلة.وأشار مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة في إيجاز صحفي اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.// انتهى //13:06ت م0045

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