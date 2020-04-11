السعودية اليوم / أمانة نجران توصل التيار الكهربائي إلى ٤١٦ عمود إنارة بحي الحضن



نجران 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أوصلت أمانة منطقة نجران التيار الكهربائي إلى ٤١٦ عمود إنارة "لـيـد"، موزعة بحي الحضن بمدينة نجران.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن ذلك يأتي استكمالاً للأعمال ومشاريع الأمانة التي تشمل إنارة قرية الصفا ومخططات شرق نجران، وتركيب الأعمدة في أحياء غرب نجران وتشمل أحياء " الغيضه"، "وزور وادعه"، "وزور آل الحارث" "والموفجة"، إلى جانب استمرار أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة القديمة في مختلف الأحياء وعلى الطرقات وإحلال أعمدة حديثة بدلاً من التالفة.

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13:02ت م

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