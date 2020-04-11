

جاكرتا 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية بإندونيسيا 330 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ا في مؤتمر صحفي أن البلاد سجلت 21 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 327 حالة وفاة.

// انتهى //

13:00ت م

0043



جاكرتا 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسسجلت السلطات الصحية بإندونيسيا 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 3842 حالةً.وأضاف المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ا في مؤتمر صحفي أن البلاد سجلت 21 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 327 حالة وفاة.// انتهى //13:00ت م0043

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 330 حالة إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.