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البنك الأهلي يطلق مبادرة إنسانية لتوزيع 8 آلاف سلة غذائية في 9 مناطق حول المملكة بالتعاون مع إطعام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلن البنك الأهلي التجاري عن إطلاقه مبادرة إنسانية جديدة لتوزيع مساعدات غذائية ل 8 الآف أسرة مستحقة في 9 مناطق حول المملكة.

ويأتي ذلك ايماناً من البنك بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية وكأحد مساهماته التي يقدمها للحد من تداعيات كورونا ولمساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود والتخفيف عنهم في ظل الظروف الحالية من خلال توفير احتياجاتهم الضرورية مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل مراحل التعبئة والتغليف والتوزيع.

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جاء ذلك خلال اتفاقية وقعها البنك الأهلي ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" مع الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" دعماً للأسر المستحقة خلال مساهمته في حملة "تكافلنا سعادتنا" وهي عبارة عن توزيع السلال الغذائية على الأسر ذوي الدخل المحدود.

يشار إلى أن المناطق التي شملها توزيع السلال الغذائية هي: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك وجازان ونجران.

الجدير بالذكر أن برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" تسعى دائماً إلى تلمس احتياجات المجتمع الفعلية والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة.