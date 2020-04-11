، بينها دولة عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 دولة ،

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سمحت الهند بتصدير 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 13 دولة، بينها دولة عربية.
وقالت المعاهد الوطنية للصحة، اليوم الخميس: إنها تختبر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان عدد من الأطباء الأميركيين أنهم يستخدمون الدواء مع المصابين، دون دليل على أنه فعال، ورغم إعلان السويد وقف استخدامه بسبب "آثار جانبية خطيرة".
ووفق ما نقلت "رويترز": ستصدر الهند 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، إلى 13 دولة؛ وهي "الولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والبحرين، والبرازيل، ونيبال، وبوتان، وأفغانستان، والمالديف، وبنغلاديش، وسيشيل، وموريشيوس، وجمهورية الدومينيكان".
وزاد معدل استخدام الدواء الذي بدأ استخدامه قبل عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزًا للوباء.
وسبق أن أوصى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة كوفيد-19.
ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء: فقدان البصر، ومشكلات القلب.
وأدرج عقار الكلوروكين، الذي وصف لمرضى الملاريا منذ أربعينيات القرن الماضي، كعلاج محتمل لمرض كوفيد 19 بعد أن أظهرت دراسات في الصين جدوى العلاج مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 01:40 PM
معدل استخدام العقار ضد كورونا ارتفع بعد تحوّل أمريكا لمركز للوباءبينها دولة عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 دولة
سمحت الهند بتصدير 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 13 دولة، بينها دولة عربية.
وقالت المعاهد الوطنية للصحة، اليوم الخميس: إنها تختبر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان عدد من الأطباء الأميركيين أنهم يستخدمون الدواء مع المصابين، دون دليل على أنه فعال، ورغم إعلان السويد وقف استخدامه بسبب "آثار جانبية خطيرة".
ووفق ما نقلت "رويترز": ستصدر الهند 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، إلى 13 دولة؛ وهي "الولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والبحرين، والبرازيل، ونيبال، وبوتان، وأفغانستان، والمالديف، وبنغلاديش، وسيشيل، وموريشيوس، وجمهورية الدومينيكان".
وزاد معدل استخدام الدواء الذي بدأ استخدامه قبل عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزًا للوباء.
وسبق أن أوصى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة كوفيد-19.
ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء: فقدان البصر، ومشكلات القلب.
وأدرج عقار الكلوروكين، الذي وصف لمرضى الملاريا منذ أربعينيات القرن الماضي، كعلاج محتمل لمرض كوفيد 19 بعد أن أظهرت دراسات في الصين جدوى العلاج مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.
، بينها دولة عربية.. الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 دولة ،
المصدر : الخليج 365
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