، "مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر إلى 8 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح سطحية على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، الداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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