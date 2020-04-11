محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة. وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.فيروس كورونا الجديد 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 01:24 PM Advertisements ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة "الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا" "الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا" سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة. وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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