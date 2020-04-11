، أمانة الطائف تزيل تعدّيات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمساحة 800 م2 ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
باشرت أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، إزالة تعديات أقامها محدث مستغلًّا فترة منع التجول في الطائف؛ تمثلت في غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدّي على أراضٍ حكومية بيضاء، بشكل غير نظامي، وباشرت آلياتها في إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية.
وجرى هدم وإزالة كافة الإحداثات المقامة بشكل غير نظامي على مساحة ٨٠٠ متر مربع، مع البحث عن صاحب التعدي لتطبيق الأنظمة حياله.
وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ ورد "الخليج 365"، أن مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلالها دون مسوغ نظامي أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء؛ مما دعا الأمانة إلى تعزيز برنامج الرقابة من قبل الفرق الميدانية للبلديات الفرعية، بهدف تعزيز أعمال رصد ومتابعة التعديات على الأرضي البيضاء، والقضاء على أي تجاوزات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يأتي ذلك توسعًا من أمانة الطائف عبر البلديات الفرعية لدائرة أعمال الرقابة الميدانية لمخالفات البناء؛ بهدف ضبط المخالفين والمحدثين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.
أمانة الطائف
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 12:54 PM
أقامها محدث مستغلًّا فترة حظر التجول دون مستمسكات شرعيةأمانة الطائف تزيل تعدّيات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمساحة 800 م2
باشرت أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، إزالة تعديات أقامها محدث مستغلًّا فترة منع التجول في الطائف؛ تمثلت في غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدّي على أراضٍ حكومية بيضاء، بشكل غير نظامي، وباشرت آلياتها في إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية.
وجرى هدم وإزالة كافة الإحداثات المقامة بشكل غير نظامي على مساحة ٨٠٠ متر مربع، مع البحث عن صاحب التعدي لتطبيق الأنظمة حياله.
وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ ورد "الخليج 365"، أن مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلالها دون مسوغ نظامي أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء؛ مما دعا الأمانة إلى تعزيز برنامج الرقابة من قبل الفرق الميدانية للبلديات الفرعية، بهدف تعزيز أعمال رصد ومتابعة التعديات على الأرضي البيضاء، والقضاء على أي تجاوزات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يأتي ذلك توسعًا من أمانة الطائف عبر البلديات الفرعية لدائرة أعمال الرقابة الميدانية لمخالفات البناء؛ بهدف ضبط المخالفين والمحدثين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.
، أمانة الطائف تزيل تعدّيات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمساحة 800 م2 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الطائف تزيل تعدّيات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمساحة 800 م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.