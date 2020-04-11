مشاهدة قناة ذكريات السعودية بث مباشر على يوتيوب جودة عالية بدون تقطيع

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم السبت 11 أبريل 2020، البث المباشر لقناة ذكريات السعودية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث المحتوى الذي تبثه القناة الحكومية الجديدة، برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين، خلال فترة الحجر الصحي المنزلي.

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ومن أهم الأعمال التي ستعرض على شاشة "ذكريات" في طلتها الأولى برنامج المسابقات الشهير "حروف" الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وكان يمتاز بتنوع الأسئلة الثقافية بالإضافة إلى برنامج بنك المعلومات، الذي حقق شهرة واسعة من خلال الكاريزما التي يتمتع بها مذيعه الراحل عمر الخطيب.

ومن الأعمال أيضا "مسرح التلفزيون" الذي غنى على خشباته ألمع نجوم الفن والطرب في السعودية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكان أيقونة الفن، واكتشف الكثير من المواهب الشابة التي أصبحت فيما بعد نجومًا في الفن والمسرح، بالإضافة إلى برنامج رواد ومواهب والكاميرا الخفية بأنواعها وبساطتها، وبرنامج الحصن الشهير.

ومن المسلسلات عودة عصويد وأصابع الزمن، وخزنة، وسحور على مائدة أشعب وجحا الضاحك الباكي وخلك معي وعائلة أبو رويشد والعولمة والديرة نت وخلف خلاف وأبو حمدان في رمضان، وحمود ومحيميد، ومسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان، وخارطة أم حمدان، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين سنين طويلة.

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وستقدم القناة محتوى متنوع ومتميز وفريد من نوعه لأول مرة في المملكة العربية السعودية في إشارة إلى أن فكرة القناة مأخوذة من قناة ”مسبيرو زمان“ المصرية التي أسستها مصر منذ عام أو أكثر، وتعرض القناة ً أيضا المحتويات القديمة وهي تشمل البرامج والمسلسلات والافلام والعديد من العروض الأخرى، وفيما يلي تردد قناة ذكريات السعودية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات .

وفي ذات السياق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 364 إصابة جديدة ب كورونا خلال 24 ساعة ، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة .

وأوضح العبدالعالي أن إجمالي الإصابات حتى الآن وصل 3651 حالة بينها 2919 حالة نشطة منهم 57 حالة حرجة .

كما أشار العبدالعالي إلى أن إجمالي حالات التعافي وصل 685 بعد تسجيل 19 حالة تعافي جديدة ، بينما وصل إجمالي الوفيات 47 حالة .

وجائحة فيروس كورونا هي جائحةٌ عالميةٌ جارية لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 أو فيروس كورونا ووهان) والذي يحدثُ بسبب فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (SARS-CoV-2). اكتشف المرض في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، وأطلق عليه اسم 2019-nCoV وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 (جائحة).[3]