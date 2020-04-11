بالفيديو.. السفير الثقفي: جميع السعوديين في إندونيسيا سجلوا أسماءهم للعودة.. والأولوية لهؤلاء

أوضح سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا، عصام الثقفي، أنَّ جميع السعوديين المتواجدين في إندونيسيا، سجَّلوا أسماءهم في المنصة الإلكترونية طالبين العودة للمملكة.
وقال السفير الثقفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»: إنَّ عدد السعوديين في إندونيسيا يبلغ حوالي 1000 مواطن تقريبًا، مضيفًا أنَّ الأولوية كانت لكبار السن والمرضى والأطفال في أول رحلة لإعادة أبناء الوطن.
وأشار السفير الثقفي إلى أنَّ هناك رحلتين أخريين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، إلى الدمام وجدة، لنقل باقي المواطنين.
ومساء أمس الجمعة، ووصلت إلى الرياض ، أول رحلة قادمة من جاكرتا، وعلى متنها 250 مواطنًا، فيما من المقرَّر أن تتوالي الرحلات تباعًا لنقل باقي المواطنين.
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