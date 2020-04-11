الحصيني: انزياح الكتلة الحارة.. وانخفاض في الحرارة من 5 إلى 7 درجات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، «عبدالعزيز الحصيني»، انزياح الكتلة الحارة بدءًا من اليوم السبت، وانخفاضًا في الحرارة من 5 إلى 7 درجات؛ حيث تكون الأجواء باردة بعدة مناطق في المملكة مصحوبة بحالة جوية ممطرة رائعة من بعد غد الإثنين.

وقال الحصيني -عبر حسابه على موقع «تويتر»-: «متوقع انزياح الكتلة الحارة من اليوم السبت، وانخفاض في الحرارة من خمس إلى سبع درجات مئوية عما كانت علية الأيام الماضية».

وأضاف: "تكون الأجواء باردة فجرًا على المنطقة الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية الجنوبية والمدينة والرياض والقصيم، بينما تكون باردة نسبيًّا في الفجر خارج المدن، بينما تكون لطيفة في الفجر بمكة والشرقية".

وتابع: «سوف يتم ملاحظة ذلك في برودة أجهزة التكييف، مع رياح متفاوتة السرعة مثيرة للأتربة الخفيفة، إلا أن يصرفها الله»، متوقعًا "حالة جوية ممطرة رائعة من بعد غد الإثنين، على أجزاء من الوسطى والجنوبية والشرقية والشمالية ودول الخليج العربي".

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