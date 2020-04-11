بسبب كورونا.. «أمانة الشرقية» تنقل 80% من العمالة من المجمعات السكنية إلى المدارس

وجَّهت أمانة المنطقة الشرقية، بنقل 80% من العمالة من المجمعات السكنية، إلى أماكن أخرى، للحدِّ من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الأمانة، عبر حسابها بتويتر، أنَّه تمَّ توجيه مقاولي الأمانة بنقل 80% من عمالتها من المجمعات السكنية الخاصة بها، الى١٥ مدرسة بحاضرة الدمام، كسكن مؤقت؛ سعيًا منها لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، أنَّه وبالتنسيق مع فرع وزارة التعليم بالمنطقة، تمَّ نقل80% من عمالة مجمعاتها السكنية إلى المدارس، كسكن مؤقت، بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات، تحسبًا لأي إصابة قد تقع بين العمالة، وتفاديًا لانتشار كورونا.

وقامت أمانة المنطقة الشرقية، فور استلام المدارس، بالبدء بعملية تنظيف وتعقيم وتطهير المباني، واستكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه والتأكد من إيصال الإعاشة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العمالة من أي تلوث، من خلال وضع معقمات الأيدي وتوزيع الكمامات والقفازات.

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